三重県四日市市で1914年に創業した「中村製作所」は「空気以外は何でも削る」と“削る”ことが強みの町工場だ。一時は、倒産の危機にもあったが、「削る」技術と地元の伝統工芸品「萬古焼(ばんこやき)」を組み合わせて開発した土鍋「ベストポット」が大ヒットし、劇的な復活を遂げた。2023年に工場の中に「四日市ファクトリーカフェ」というカフェをオープンし、「ベストポット」を使った炊き立てのご飯などを提供す