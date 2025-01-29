今冬ベルギー移籍のFW坂本一彩がゲンク戦で加入後初ゴール今冬にJ1ガンバ大阪からベルギー1部ウェストローへ期限付き移籍した21歳FW坂本一彩が、1月25日のリーグ第23節ゲンク戦（1-2）で移籍後初ゴールをマーク。欧州デビューから2戦目と、ベルギーリーグのピッチに立ってから間もなく結果を出した逸材のパフォーマンスに注目が集まっている。ホームで行われたゲンク戦で、坂本は後半頭から途中出場。すると2点ビハインドの後