２８日、甘粛省蘭州市西固区のレストランで、年越し料理を楽しむ人たち。（蘭州＝新華社記者／陳斌）【新華社北京1月29日】中国は29日、春節（旧正月）を迎えた。前日の旧暦大みそかには、多くの家庭が「年夜飯」と呼ばれる年越し料理を準備したほか、各地のレストランなど年越し料理市場も活況となり、春節時期の飲食消費活力の強さを示した。２８日、河南省済源市のレストランで、年越し料理を調理する料理人。（済源＝新