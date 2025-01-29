埼玉県八潮市で起きた県道の陥没事故で、現場では２９日未明にも新たな陥没が発生した。転落したトラックの男性運転手の救出活動は、２９日未明に新たな陥没が発生したことで、二次被害を防ぐために中断。約１３時間後の午後４時頃に再開された。消防によると、穴の中を目視できないため、午後１時頃から、ドローンで内部の状況を調査した。陥没現場には雨水を流す管が通っているが、切断されて水が穴に流れ込んだ。運転席は水