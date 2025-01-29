1月28日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新した。【写真】「本当のパパみたい」と反響！子役を抱き上げるほっこりSHOTも5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとして活動しながら、俳優としても活躍している佐野。現在放送中のNHK連続テレビ小説『おむすび』では、橋本環奈が演じる米田結の夫・翔也役を演じている。今回の投稿で、佐野は、「ギャルファミリー」「この撮影前、花はずっと泣いていたのですが、撮影が始まって