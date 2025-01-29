リクルートは、関西圏（大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県）に居住している人を対象に「SUUMO住民実感調査2024 関西版」を実施し、その結果を発表しました。本記事では、「住み続けたい街（自治体）」の総合ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：兵庫県芦屋市2位は「兵庫県芦屋市」でした。兵庫県芦屋市は、県南東部に位置し、神戸市に隣接する市です。高級住宅地として知られ、北部か