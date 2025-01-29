生き物系YouTuberの水ラーメンさんが1月24日、自身のYouTubeチャンネル「水ラーメン」を更新。『スーパーに売れ残っていた瀕死のロブスターを飼育してみると…』と題した動画を公開しました。 【実際の動画：かわいい（？）仕草を見せる、ロブスターの姿】「目が合ってしまいました」タイトル通り、スーパーへ立ち寄った水ラーメンさん。「売れ残っていたロブスターと目が合ってしまいました」「触ってみるとかすかに魂を感じたの