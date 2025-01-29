東北日本海側南部では、冬型の気圧配置が強まるため、大雪となる所がある見込みです。３０日未明から夕方にかけて、大雪に警戒してください。 【写真を見る】大雪情報いつ・どこで雪降る？【降雪シミュレーション】東北日本海側南部では大雪になる所がある見込み24時間予想降雪量は？風・波の予想は？ ［気象概況］低気圧が秋田沖にあって東へ進んでいます。また、東北地方の上空約５０００メートルには、氷点