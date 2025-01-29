楽天モバイルは1月29日、法人向けの生成AIサービス「Rakuten AI for Business」の提供を開始すると発表した。ユーザーの質問に対し、AIがチャット形式で返答する。文書化や翻訳に加え、アイデア出しや分析、リサーチなどに活用できる。ブラウザ上で利用できるため、個社ごとの環境構築は不要。1ライセンスあたり月額1100円で利用できる。「Rakuten AI for Business」利用画面イメージ.