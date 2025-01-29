HIPSHOPは1月24日、ロッテとのコラボ企画による限定商品を、全国の店舗およびオンラインサイト、その他ECモールにて発売した。「ボクサー_アンダーパンツ」(各2500円)同コラボでは、「Ghana/ガーナ」、「CRUNKY/クランキー」、「TOPPO/トッポ」、「PIE NO MI/パイの実」、「CHOCO PIE/チョコパイ」、「SASHA/紗々」、「Rummy/ラミー」、「Bacchus/バッカス」、「Ghana PINK/ガーナピンクチョコレート」、「Ghana WHITE/ガーナホワ