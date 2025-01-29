気象台は、午後9時23分に、大雪警報を那須塩原市、那須町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】栃木県・那須塩原市、那須町に発表北部では、30日明け方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■日光市日光□なだれ注意報31日にかけて警戒■日光市藤原□なだれ注意報31日にかけて警戒■日光市足尾□なだれ注意報31日にかけて警戒■日光市栗山□なだれ注意報31日にかけて警戒■那須塩原市□大