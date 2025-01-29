¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/29¡Û1·î29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØBATTLE KING¡ª¡ª Map of The Mind -½øÁÕ¡¦½ªÁÕ-¡Ù¡ÊÁ°ÊÔ¡Ö½øÁÕ¡×2025Ç¯2·î14Æü¡¿¸åÊÔ¡Ö½ªÁÕ¡×3·î14Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤Ë¡¢¼ç±é¤ÎONE N' ONLY¤éÁíÀª17¿Í¤Î¥­¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¡£½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¢þ¢þ¥­¥ó¥°¡×¤ò·è¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥­¥ó¥°¡Éµ±¤¤¤¿»³²¼±Ê¶ê¡¢²ó¤·½³¤êÈäÏª¢¡»³²¼±Ê¶ê¡È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥­¥ó¥°¡Éµ±¤¯¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¥Ð¥È¥ë¥­¥ó¥°