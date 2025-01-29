1月29日（水）に放送した「ソレダメ！【今客が殺到！冬のお得2大チェーン角上魚類＆お好み焼本舗】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】コスパ最強で客殺到！「角上魚類」＆「お好み焼本舗」お得な情報も！＜爆ウケカンパニー『角上魚類の新常識 2025冬』＞大晦日の真夜中に長蛇の列ができていた「角上魚類」。日本海の鮮度抜群な魚だけでなく豊洲から仕入れた脂が乗った旬の魚、他では買えない珍しい