累計発行部数190万部突破、週刊少年マガジン（講談社刊）で好評連載中の大人気コミック『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』（略して『メダかわ』）が、TVアニメとなって絶賛放送中！容姿端麗！スタイル抜群！息をするようにモテる女子高生・川井モナが、自分に振り向かない転入生の黒岩メダカをオトそうと、あの手この手で大奮闘。モテ女子×禁欲男子の恋戦争の行方は？モナ役を演じる芹澤優に、モナの魅力や演じてみて