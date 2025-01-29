閉校した愛知中央美容専門学校＝29日午後、愛知県小牧市粉飾した決算書を金融機関に提出し、融資金を詐取したとして、愛知県警が詐欺の疑いで、携帯電話販売会社「アミックテレコム」（名古屋市中村区、倒産）を経営していた男ら3人を逮捕したことが29日、捜査関係者への取材で分かった。億単位の融資を不正に受けていたとみて調べる。捜査関係者によると、男らは倒産以前に、決算が黒字になるよう不正経理をして、粉飾した決