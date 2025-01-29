中日ドラゴンズの本拠地バンテリンドームナゴヤが、外野フェンス手前に、テラス型の観客席の新設を計画していることが分かりました。ホームラン王に2度輝いた山崎武司さんに、チームへの影響について聞きました。 ■外野が狭く…“ホームラン出ない球場”についに変化が バンテリンドームは、両翼100メートルにセンターまでは122メートルと国内屈指の広さを誇ります