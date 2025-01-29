私は40代のモトムラサユリ。夫と息子たち（高校生と中学生）との4人暮らしです。1年ほど前、遠方に住む母（ヒロコ、60代）が、退職を機に父（カズトシ、60代）と祖母（アキエ、80代、母の義母）と別居しました。母によると、別居の原因は父や祖母との長年の確執だそうです。両親が別居しようが、離婚しようが、私はどうこう言うつもりはありません。ただ最近、母のグチや近況報告が鬱陶しくて悩んでいます。一方の母は、相変わらず