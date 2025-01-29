大分県警豊後高田署は29日、豊後高田市の20代男性が交流サイト（SNS）を使った副業詐欺に遭い、約49万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、26日、被害者がTikTokを閲覧中に副業をあっせんする広告を発見した。アクセスしたところLINEに誘導され、相手方から「動画を視聴するだけで報酬がもらえる」「高報酬もある。報酬額は送金額の30％。例えば、3千円振り込めば、3千9百円を返金する」などと