“空輸“ を活用した県産品の販路拡大事業が進められています。 首都圏のスーパーに並ぶのは、カサゴにヒラマサなど、長崎でその日の朝に水揚げされた新鮮な魚。 店頭で説明するのは、大手航空会社「ANA」の客室乗務員などのスタッフです。 豊富な魚種を誇る長崎の新鮮な魚を届けようと、県漁連、ANAホールディングス、関東を中心に展開するスーパー3社が連携して、実証事業