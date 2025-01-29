去年8月、新潟県の下越地方のリラクゼーション施設で、客の40代女性のマッサージ施術中にわいせつな行為をした疑いで49歳男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、三条市に住む自称リラクゼーションセラピストの男(49)です。男は、去年8月12日午後9時半ごろから午後9時50分ごろまでの間、燕市のリラクゼーション施設で施術中の客である40代女性に対してわいせつな行為をした疑いがもた