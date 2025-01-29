楽天グループは1月29日、同社が運営するゴルフ場予約サイト「楽天GORA」の提携ゴルフ場向けに、フロント業務や予約管理などを効率化するためのクラウド型基幹システム「楽天GORA 基幹システム powered by Round Master」の提供を開始すると発表した。.