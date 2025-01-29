俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥（みやせ・りゅうび）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃〜）。1月22日（水）の放送では、1月19日に開催された「宮世琉弥 Special Event Ryubiʼs Fes 2025」の振り返りを実施。イベント内では当番組「宮世LOCKS!」の公開収録も実施。この記事では、当番組の“校長”をつとめる“こもり校長”（小森隼／GENERATIONS from