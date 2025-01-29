※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ実は交際しているまことと、彼の娘の保育園の先生・ちか。まことの妻のまいは何も知らず、家事育児はしないけれど保育園の送迎だけは積極的なまことに感謝していました。ちかはまいに嫌味を言って憂さ晴らしをしていたので、叱られないよう通園バッグをチェックしたまい。すると中から出てきたのは手紙とホットアイマ