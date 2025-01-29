日本テレビ系情報番組「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）が２９日生放送され、週刊文春が昨年１２月２６日発売号で元タレントの中居正広氏と女性との会食を巡るトラブルを報じた第１弾の記事について、同誌編集部が２８日に週刊文春電子版でフジテレビ社員の関与について内容の訂正を発表し、謝罪したことを伝えた。当初、女性がフジ社員から会食に「誘われた」としたが、その後の取材で「中居氏に誘われた