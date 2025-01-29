東京都中央区銀座に本店を構える文房具・画材用品の専門店「伊東屋」が29日、公式サイトで「ハラスメント事案に関するご報告と当社の取り組みについて」報告した。伊東屋は「このたび、約20年前に当社で発生したハラスメント事案に関する投稿がX(旧Twitter)上で拡散され、多くの皆さまが弊社に対して不信感を抱かれたことと存じます」とネット上で拡散されている20年前に発生したハラスメント事案について「当該の事案について