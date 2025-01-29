お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が27日深夜放送のテレビ朝日「クロナダル」（月曜深夜2・15）に出演。貯金額を自慢するも、婚活アドバイザーから“辛らつ”な意見が出る場面があった。今回は東京・青山にある結婚相談所「マリーミー」の代表で婚活アドバイザー・植草美幸氏がゲスト出演。24年2月放送のフジテレビ系「ザ・ノンフィクション」の「結婚したい彼と彼女の場合〜令和の婚活漂流記2024〜」に登場し