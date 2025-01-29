原発の高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡る説明会で、「処分場を北方四島に建設してはどうか」という参加者の発言に、原子力発電環境整備機構（NUMO）と資源エネルギー庁の幹部が同調するような発言をしたとして、北海道は29日、「北方領土は北海道の一部で、容認できない軽率な発言だ」とそれぞれに抗議したと明らかにした。説明会は今月23日に都内で開かれ、エネ庁と処分事業を担うNUMOが共催。NUMOによ