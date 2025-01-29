大事なデート中なのに！悪事を見逃せず走り出す女子高生心の中が見える女子高生のお見合い相手は、初恋の人／天恵さんは甘えたいのに（1）財閥令嬢の天恵心結（あまえみゆう）は、人の心の中が見えるという不思議な能力をもつ女子高生。お見合い相手であり、初恋相手でもある、高校生・忠野正直（ただのまさなお）に気に入ってもらうべく奮闘します。忠直のことがずっと好きで、やっとこぎつけた再会のチャンス！がんばってかわい