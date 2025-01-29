【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「最強グループになるためにも、ちょうど日テレたその力が必要だと思ってたところなんです(^o^)」（超特急・リョウガ） 超特急初となる日本テレビでの冠番組『VS.超特急』が、4月から放送開始となる。 『VS.超特急』は、超特急が豪華ゲストたちと対決し、最強グループを目指す番組。 さらに、番組スタートを祝して、番組収録も兼ねた壮大なる決起集会となる連動ラ