愛知県警の警察官が1月29日午前、コンビニエンスストアでお菓子を万引きして現行犯逮捕されました。愛知県警の高速道路交通警察隊所属の巡査部長・北岡真一容疑者(45)は、岩倉市北島町のコンビニで29日午前7時すぎ、販売価格151円のチョコレート菓子1個を万引きし現行犯逮捕されました。店では1月23日にも同じ菓子が万引きされていて、防犯カメラの映像から北岡容疑者の来店を警戒していた店員が声を掛けました。北