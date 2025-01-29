JR東海の新幹線「ドクターイエロー」が29日、引退の日を迎えました。“ラストラン”の1日を取材しました。◇29日午後6時ごろの東京駅。日高水樹記者（日本テレビ）「ドクターイエローが今、東京駅に到着しました。多くのファンに迎えられドクターイエローが東京駅に到着しました。皆さん、カメラを掲げながら最後の雄姿を撮影しています」午後6時ごろ、東京駅のホームに到着したのは、黄色い車体がトレードマークのドクター