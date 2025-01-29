Image: HOKA だいたいのブランドにおいて「アイコニックモデル」というのが存在します。そのブランドを象徴するモデルという意味になりますが、ランニングシューズで人気のブランドHOKA（ホカ）のアイコニックモデルが全面的にアップデートして発売中です。 クッション性のパイオニア Image: HOKA カラーはBlack/Black（上）、V