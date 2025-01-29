「第５４回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞授与式典」が２９日、都内のホテルで行われ、パリ五輪陸上女子やり投げ金メダリストの北口榛花（２６）＝ＪＡＬ＝が大賞を受賞。石破茂首相から賞状と総理大臣杯を受け取り「活躍された日本人選手がたくさんいらっしゃる中で大賞をいただけてすごくうれしい」と満面の笑みを浮かべた。北口は昨年はパリ五輪で金メダルを獲得。マラソン以外の陸上種目では日本女子初の快挙となった