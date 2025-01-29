第５４回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞で新人賞を受賞した大関・大の里（二所ノ関）は自然体で高みを目指す。昨年は夏場所で初土俵から７場所目でのスピード優勝を達成すると、秋場所でも優勝を果たした。２９日に都内で行われた授与式典では「本当にこのような賞をいただいて本当にうれしい。自分の想像しなかった１年を過ごすことができた」と声を弾ませた。ただ、初場所は１０勝５敗と２桁勝利を挙げたが、優勝争い