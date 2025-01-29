猫に快適な「室温・温度管理」を設定するためのポイント 猫に快適な「室温・湿度」はどのくらい？ 猫が快適に過ごせる室温は20℃～28℃程度、湿度は50％～60％くらいだと言われています。 温度に関しては、短毛種・長毛種によって異なるので愛猫の様子を見ながら快適な温度を探すようにしましょう。 室温や湿度が適切に設定されていないと、猫のストレスになるだけでなく体調不良につながる可能性もありま