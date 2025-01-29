たとえ親しい関係でも、優しさに欠けた言葉をかけられたり、思いや意見を否定されたりするとうんざりしてしまいますよね。今回は友人のA子さんから聞いた、嫁に厳しく息子に激甘な姑の話をご紹介します。 子育ての弱音を否定！！ 態度が違いすぎる姑！ ワンオペ育児は本当に大変なものだと思います。姑にはもう少し相手の気持ちに寄り添ってほしかったですね。 【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2024年11月】 ※本