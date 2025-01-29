びっくりドンキーに2025年春も、季節のお酒「チェリールビー」とノンアルコールの「ドンキーフリー（チェリー）」が登場！チェリーのフルーティーな甘みや華やかな香りを楽しめます☆ びっくりドンキー「チェリールビー」2025  発売日：2025年1月29日（水）販売店舗：全国のびっくりドンキー店舗 ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」に、季節のお酒「チェリールビー」とノンアルコールの「ドンキーフリ