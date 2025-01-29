鈴木福 鈴木福とNiziUが29日、都内で行われた映画『野生の島のロズ』スペシャル・イベントに登壇。NiziUが担当するスペシャルソング「AlwayS」“スペシャル映像”をスクリーンで初公開した。【写真】映画『野生の島のロズ』スペシャル・イベントの模様 『野生の島のロズ』（2月7日から全国公開）は、『シュレック』や『ボス・ベイビー』『ヒックとドラゴン』シリーズなど、数々の大ヒットアニメーションを生み出し