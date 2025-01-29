ソニー製ミラーレスカメラ「α1 II」には、αシリーズ史上最高性能のボディ内手ブレ補正機能が備わっており、手持ちで歩きながら撮影してもブレを抑えた動画を記録できるとのこと。実際にα1 IIを外に持ち出して、歩きながら動画を撮影した際のブレの大きさを確かめてみました。α1 II | デジタル一眼カメラα（アルファ） | ソニーhttps://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-1M2/α1 IIは裏面照射型のフルサイズイメージセンサー