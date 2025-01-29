びっくりドンキーに期間限定「タルタルザンギ」または「回鍋肉」がハンバーグと一緒に楽しめるボリューム満点のメニューが登場！タルタルザンギの具がたっぷりなタルタルソースと回鍋肉のコクのある味噌ダレが食欲をかきたてる、「ごはん、すすむ、すすむ。」コンビ商品です。 びっくりドンキー「タルタルザンギ&ハンバーグ／回鍋肉&ハンバーグ」  発売日：2025年1月29日(水)トッピング：エッグ、おろしそ