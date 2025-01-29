「超特急」が日本テレビで初となる冠番組「ＶＳ．超特急」を４月から放送開始することが２９日、わかった。同局が発表した。超特急が豪華ゲストたちと対決し、最強グループを目指す。さらに、番組スタートを祝して番組収録も兼ねた壮大なる決起集会となる連動ＬＩＶＥイベント「ＶＳ．超特急」が同１９日、２０日にＫアリーナ横浜で開催することも決定。１日目にはは超特急が８号車（ファン）の皆さんと勝負し、豪華ＬＩＶ