巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手が２９日、日本に到着した。２年目へ向け「またこのチームでプレーできるのが楽しみです」と笑顔を見せた。オフは「フィジカルを鍛えました」とトレーニングを重ねてパワーアップ。キャンプインへ向けて「ケガなく１日１日やりきりたい」と意気込んだ。