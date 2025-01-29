秋元康氏プロデュースのアイドルグループ「ＲａｉｎＴｒｅｅ」が２９日、東京・江東区のららぽーと豊洲で１ｓｔデジタルシングル「ＩＬＵ」のリリースイベントを開催した。この日、メジャーデビューを迎えた女性１７人組。デビュー曲「ＩＬＵ」を披露し、センターを務める綾瀬ことりは「一度聴いただけで耳に残るフレーズが多い。一緒に歌っていただけたらうれしいです」とアピールした。グループは、２３年にデビューした