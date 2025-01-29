中居さんと女性をめぐるトラブルで28日、週刊文春が記事を訂正。事態が複雑化するなか、フジテレビ側の対応を見ていきます。【写真を見る】ヒロミさんが語るバーベキューの様子誘いは“社員ではなく中居さん” 週刊文春 記事を一部訂正井上貴博キャスター：中居正広さんと女性をめぐるトラブルについて、週刊文春が記事の一部を訂正しました。【トラブルがあった食事会】▼2024年12月の記事："女性はフジテレビの社員A氏