今週末は節分ですが、小さなお子さんがいる環境では、豆まきをするときに注意しておきたいことがあります。「news every.」の桐谷美玲キャスターが「“誤飲”防ぐ『39ミリ』」について解説します。◇桐谷美玲キャスター「豆まきで使ういり豆は、小さい子にとっては窒息や誤嚥（ごえん）のリスクがあります。東京消防庁のデータでは、2023年までの5年間、毎年1000人を超える乳幼児がモノを喉に詰まらせたり、危険なものを飲み