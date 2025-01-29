2013年の「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭」の開会式＝北海道夕張市北海道夕張市で30年以上続く「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭」を主催してきたNPO法人「ゆうばりファンタ」（上田博和理事）が、札幌地裁から破産手続きの開始決定を受けたことが29日、分かった。代理人弁護士によると、負債額は簿外も含め約9700万円で、資産を差し引くと「約9千万円の債務超過」状態という。弁護士によると、同NPOは実質的に1