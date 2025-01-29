脱炭素化が求められるなか、地中の熱を冷暖房に利用するシステムが今年の「新エネ大賞」に選ばれました。新エネ大賞は再生可能エネルギーなどの導入の促進を図ることを目的としています。今年は55件の応募があり、主催する新エネルギー財団は特に優れた取り組みに贈る経済産業大臣賞に「三菱マテリアルテクノ」が開発した地中熱利用システムを選びました。このシステムは地中の熱を冷暖房に利用します。独自の工法で広い