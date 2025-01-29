「食」をテーマに栃木県や茨城県を中心とした企業の商品を紹介する商談会が２９日、宇都宮市で開かれました。 この商談会は足利銀行と茨城県の常陽銀行を傘下に持つめぶきフィナンシャルグループが開いたものです。グループの営業エリアにある食品メーカーや生産者、その外の関連業者など１４５の企業が出展しました。 常陽銀行・秋野哲也頭取「これからのキーワードとなるのは健康を