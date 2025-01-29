木造の建物の骨組みが完成したことを祝う伝統的な儀式「上棟式」が２９日、宇都宮市で行われました。 上棟式を行ったのは、宇都宮市新里町にある栃木県木材業協同組合連合会です。連合会では栃木県産のスギを使った倉庫の建設を進めていて、東泉清寿理事長などが出席して建物が無事完成するよう祈りました。 この後、建物の上から餅やお菓子をまくのが古くからの仕来りで、近くにある国本西小学校の子どもたちが袋だけではなく網