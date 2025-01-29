YOGUPOは、愛犬の健康をサポートする新商品「体にやさしい犬用ヨーグルト YOGUPO(ヨグポ)」を、1月25日(土)より公式オンラインストアで販売中だ。愛犬の健康をやさしくサポート「体にやさしい犬用ヨーグルト YOGUPO」1,200円は、獣医師とヨーグルト専門店が共同開発した乳糖フリーの犬用ヨーグルト。乳糖フリーは、乳糖が0.1mg以下のことを指しており、普通ヨーグルト比で乳糖が98％カットされた状態だ。[caption id="attachment_1